Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 октября 2020 года увеличилось на 151 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 151 и составило 16 834 человек.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.