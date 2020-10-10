Погода на Ямале на 10 октября: снег с дождем

На Ямале пройдет снег с дождем. Фото - pixabay.com.

В субботу, 10 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днём +5, ночью +2, пасмурно, небольшой дождь. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: облачно, мокрый снег. Днём 0, ночью -3. Ветер 1-3 м/с.

Надым: пасмурно, снег с дождем. Днём +2, ночью -1. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днём 0, ночью -4. Ветер 3-4 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днём +2, ночью -1. Ветер 1-3 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +1, ночью -3. Ветер 1-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой дождь. Днём +5, ночью +3. Ветер 3 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +2, ночью -2. Ветер 2-4 м/с.