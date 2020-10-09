«Пулевая стрельба, футбол и хоккей»: в Надыме пройдут спортивные выходные

В Надыме пройдут спортивные выходные Фото: pixabay.com

В Надыме стартует Открытый районный кубок по хоккею среди юношей. Соревнования пройдут в предстоящие выходные, 10 и 11 октября, на ледовой арене спортивной школы «Арктур». Мероприятие посвящено Николаю Назарову - основоположнику надымского хоккея и одного из его лучших игроков.

Участие в соревнованиях примут спортсмены трёх команд: «Арктур-2009», «Арктур-2010» и «Арктур-2011».

В субботу матч начнётся в 10:00, а 11 октября стартует продолжение, по их итогам организаторы наградят лучшие команды и сильнейших хоккеистов. Для последних подготовлены индивидуальные призы.

Также 10 октября в стрелковом тире ДЮЦ «Альфа» состоятся соревнования по пулевой стрельбе среди трудовых коллективов Надымского района «Спортивная волна - 2020», посвящённые 75-летию Великой Победы. Участники покажут себя в стрельба из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров из положения стоя.

В воскресенье, 11 октября, спортивный комплекс «Олимп» встретит юных футболистов. Там пройдёт открытое первенство среди воспитанников учреждения по мини-футболу, посвящённое 75-летию Победы. Возрастная категория участников от 12 до 17 лет.