Военный комиссар Ноябрьска и Муравленко рассказал о старте призывной кампании

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Военный комиссар Ноябрьска и Муравленко Эдуард Пахомов рассказал о старте призывной кампании.

Особенности призыва на воинскую службу в 2020 году связаны с пандемией коронавируса. В связи с этим на всех этапах будут соблюдены меры безопасности: масочный режим, термометрия и социальная дистанция.

Из двух городов - Ноябрьска и Муравленко на службу в армию призовут свыше 200 ребят, отправка парней в воинские части начнётся в первой декаде ноября.

География службы - от Калининграда до Хабаровска, как и прежде - это сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот, войска стратегического назначения, военно-космические силы и Росгвардия.

На встрече с родителями муравленковских призывников Эдуард Пахомов порекомендовал для поддержания связи с детьми приобрести им простые кнопочные телефоны, без выхода в интернет, а также фото и видеокамеры. Кроме того, он сообщил, что с собой необходимо взять лишь предметы личной гигиены. Форму молодым людям выдадут по приезду в часть.

Встреча с родителями ноябрьских призывников состоится 31 октября в 17:00 во Дворце молодёжи по адресу: улица Советская, 27/1.