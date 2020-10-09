В Лабытнанги школа №3 перешла на дистанционное обучение Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса продолжает шагать по Ямалу, с каждым днём охватывая всё больше людей. К сожалению, заболеть коронавирусом может кто угодно, даже ребёнок.

Буквально на днях глава Салехарда Алексей Титовский обратился к родителям местных школьников, призвав из следовать мерам профилактики, поскольку в городе уже 37 классов отправлены на карантин.

Однако ещё хуже ситуация складывается в Лабытнанги. Там целая школа перешла на дистанционное обучение.

-В связи с большим количеством заболеваний учителей и учащихся наша школа переходит на дистанционное обучение на две недели с 9 по 22 октября включительно, - сообщила администрация учебного заведения.

Также руководство попросило родителей оказать поддержку в организации домашнего обучения, которое должно проходить в соответствии с расписанием уроков. Ознакомиться с ним можно через электронные дневники.