Рабочие завершили ремонт на трассе Салехард - Лабытнанги

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На трассе Салехард - Лабытнанги полностью завершились все дорожные работы. За время ремонта строители отремонтировали сразу три участка общей протяжённостью около пяти километров. Один из них, со стороны Салехарда, был готов уже к концу июля, а в последних числах сентября закончили работы ещё на двух, уже со стороны Лабытнанги.

Как сообщил начальник участка АО «Ямалавтодор» Артем Корякин, участок со стороны Лабытнанги, длинной в 4, километра, привели в порядок за два месяца. Был снят изношенный слой асфальта, уложен выравнивающий, затем верхний слой асфальтобетона. Также специалисты укрепили обочины, установили барьерное ограждение и нанесли разметку.

Все работы, как и в прошлом году, проводились под контролем общественников.

-Дорога связывает два крупных города, и на неё часто поступали жалобы жителей в связи с появившимися провалами и колейностью. В течение гарантийного периода будем осуществлять выездные рейды, смотреть как дорога себя поведёт в дальнейшем», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий.

Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».