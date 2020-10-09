На Ямале стартовал флешмоб в честь открытия Пуровского моста

Фото: www.yanao.ru

До открытия Пуровского моста осталась ровно неделя. В связи с этим событием уренгойский дом культуры «Маяк» запустил флешмоб в социальных сетях. Для участия необходимо выложить на своей странице фотографию с с хэштегом #НАШМОСТ89.

-Фотографии могут быть совершенно разные - групповые снимки, селфи или просто пара. Главное, чтобы они были сделаны на фоне моста. Для самых креативных мы подготовим призы, - рассказала методист учреждения Любовь Секисова.

Флешмоб продлится до 16 октября, а после - организаторы подведут итоги.

Напомним, что строительство Пуровского моста началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог.

С вводом нового моста будет решён вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы. Также объект играет важную роль для освоения месторождений Гыданского полуострова.

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