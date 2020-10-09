ЯНАО признали одним из лидеров по качеству управления региональными финансами

Ямало-Ненецкий автономный округ вот уже в десятый раз подряд признан одним из лучших в стране по качеству управления региональными финансами. Рейтинг российских регионов за 2019 год был опубликован на сайте Минфина России.

При составлении рейтинга эксперты Министерства финансов проводят оценку показателей качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, управление госдолгом, финансовое взаимодействие с муниципальными образованиями в регионе, прозрачность бюджетного процесса, управление госсобственностью и оказание государственных услуг.

И за все годы существования оценки министерства ЯНАО стабильно поддерживает первую степень качества финансового менеджмента среди субъектов РФ - благодаря системной работе, которая эффективно проводится на высоком профессиональном уровне.

По итогам прошедшего года Ямал получил максимальное количество баллов по организации бюджетного процесса с учетом программного бюджетирования, внедрения элементов проектного управления и применения современных информационных технологий, по грамотному выстраиванию и совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне, обеспечению высокой степени открытости и прозрачности управления государственными финансами, проведению взвешенной долговой политики, позволяющей сохранять высокую степень долговой устойчивости региона.

Стоит отметить, что Ямало-Ненецкий автономный округ считается регионом с самой низкой долговой нагрузкой. Также ЯНАО может похвастаться идеальной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью. Все это регулярно подтверждается международными и российскими рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги региона находятся на инвестиционном уровне.