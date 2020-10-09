Школьники Тарко-Сале научатся работать с геоинформационными системами

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Молодой специалист таркосалинского Центра естественных наук Александр Цейлер стал одним из четырёх победителей грантового конкурса «Педагог дополнительного образования Ямала - 2020». Полученные 600 тысяч рублей он направит на обучение детей работе с геоинформационными системами.

Учитель планирует приобрести беспилотные летательные аппараты с возможностью фото и видеосъемки и соответствующее оборудование для их обслуживания. На занятиях Александр будет учить ребят управлению аппаратами, работе с полученными изображениями и обработке пространственно-временных данных в автоматизированной системе.

-Реализация проекта позволит учащимся познакомиться с новым научным направлением в географии, научиться работе с технологиями будущего, а также еще больше проникнуться любовью к природе, - рассказал Александр Цейлер.

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