В Надыме начальник департамента нарушил законодательство о госзакупках Фото: pixabay.com

Надымская прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере госзакупок со стороны местного департамента муниципального имущества.

Было установлено, что между департаментом и ООО «Центром технического проектирования» заключено четыре договора на выполнение кадастровых земельных работ на общую сумму 835 тысяч рублей, а также три договора на выполнение кадастровых работ на объектах капитального строительства общей стоимостью 900 тысяч рублей.

Все договоры были заключены в один день, с одним и тем же исполнителем и на выполнение одинаковых работ. Это свидетельствует об искусственном «дроблении» единой закупки на множество договоров с целью избежать конкуренции. Тем самым нарушаются права других предпринимателей.

В связи с этим в отношении начальника департамента возбудили два административных дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафов на общую сумму сто тысяч рублей. Их оплата находится на контроле прокуратуры.

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