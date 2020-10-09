Волонтеры Нового Уренгоя продолжают помогать людям, входящим в группы риска по COVID-19

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое волонтёры городского штаба по оказанию взаимопомощи при пандемии коронавируса продолжают поддерживать тех, кто сейчас в этом больше всего нуждается.

Так, с 17 сентября добровольцы помогают не только ветеранам, пожилым и маломобильным гражданам, но и службе участковых врачей. Активисты развозят пакеты с бесплатным набором лекарств для больных ОРВИ.

Подать заявку на доставку домой продуктов питания, лекарственных препаратов и вынос мусора можно по следующим номерам: 8 800 200 34 11 и +7 (3494) 22 70 33. Часы работы штаба с 9.00 до 18.00 без обеда и выходных.

Сегодняшняя непростая ситуация в очередной раз доказала, что сделать доброе дело может каждый из нас в силу своих возможностей!

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