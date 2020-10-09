У большинства жителей Коротчаево обнаружили факторы риска неинфекционных заболеваний

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Мобильная бригада Ямальского центра медицинской профилактики обследовала жителей микрорайона Коротчаево, расположенного в Новом Уренгое. За несколько дней на приём к врачам пришли 150 человек.

Всего за 30 минут любой желающий смог узнать важнейшие показатели своего здоровья: состояние сердечно-сосудистой системы, риск развития атеросклероза, уровень холестерина и глюкозы в крови.

Многие жители пришли на обследование уже не в первый раз, намереваясь рассказать специалистам о своих достижениях в поддержании здорового образа жизни.

Однако по результатам проведённого комплексного обследования населения удалось узнать, что у большинства посетителей имеются факторы риска неинфекционных заболеваний. Самыми распространенными оказались низкая физическая активность, нерациональное питание и избыточная масса тела, которые отмечаются практически у каждого второго.

Примерно у 40% обследованных повышен уровень холестерина, а ещё треть - это лица с высокими показателями артериального давления и примерно столько же, кто признался в курении.

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