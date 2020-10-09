Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов заболел коронавирусом

Фото: официальная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов заразился коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 выявился в ходе регулярного тестирования.

-Получил результат очередного теста, он - положительный. Коронавирус не обошёл стороной и мою семью. Самочувствие нормальное, буду работать из дома. Остаюсь на связи со всеми. Всем здоровья! Не забывайте о мерах безопасности и берегите себя, - написал градоначальниик на своей странице в «Instagram».

Напоминаем, что не так давно коронавирусом переболел и глава Салехарда Алексей Титовский. О своей болезни он сообщил 24 сентября, а уже 4 октября - о выздоровлении.

Кроме того, не обошёл COVID-19 и Дмитрия Артюхова. Губернатор Ямала переболел ещё минувшим летом. Чтобы одолеть болезнь, ему понадобилось две недели.