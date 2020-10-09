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Намереваясь получить процент от сделки, надымчанин отдал мошенникам почти сто тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Намереваясь получить процент от сделки, надымчанин отдал мошенникам почти сто тысяч рублей

Намереваясь получить процент от сделки, надымчанин отдал мошенникам почти сто тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В Надымскую полицию обратился 61-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный мужчина выманил у него 99 тысяч рублей, обещая крупный заработок.

Было установлено, что 14 сентября потерпевший зарегистрировался на интернет-сайте, предлагающем партнерский процент от сделок на рекламных услугах. После этого ему позвонил некий человек, представившийся куратором проекта. Далее он объяснил, что для получения дохода необходимо внести деньги. В результате с 15 по 27 сентября заявитель перевёл на указанные злоумышленником реквизиты 99 тысяч рублей.

После того, как мужчина решил вывести свои сбережения с сайта, куратор убедил его этого не делать, а наоборот - внести ещё денег для получения большей прибыли, после чего перестал выходить на связь. Не дождавшись обещанных процентов, надымчанин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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