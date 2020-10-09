Активисты из Уренгоя намерены обучить всех пенсионеров округа пользоваться интернетом

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Молодёжный совет посёлка Уренгой создал буклет «Азбука интернета», благодаря которому жители с ограничениями по здоровью и люди старшего возраста смогут научиться пользоваться преимуществами глобальной сети.

-Мы помогаем им настраивать различные социальные сети, регистрироваться на Госуслугах, платить за квартиру, не выходя из дома. Социальный проект очень важен - в 21-м веке пользоваться интернетом должна не только молодёжь, но и люди пожилого возраста, - рассказала одна из авторов «Азбуки» Екатерина Самсонова.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Организаторы акции понимают, что пожилым людям нужна помощь в освоении современных технологий, поэтому всем участникам помогают волонтёры. При личной встрече они рассказывают, как пользоваться телефоном или компьютером, и оставляют памятку, в которой доступным языком расписан каждый шаг. Процесс обучения не занимает много времени.

Стоит добавить, что молодёжный совет уже получил положительные отзывы от своих учеников. Поэтому в планах у авторов - распространить «Азбуку интернета» во всех поселениях района, а возможно и в автономном округе.

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