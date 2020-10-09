В Новом Уренгое решат проблему опасного участка дороги возле школы №5

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Первый заместитель главы Нового Уренгоя Виктор Пузанов встретился с горожанами, оставившими обращения в социальных сетях.

Так, Анатолий Шестаков пожаловался на участок дороги в районе средней школы №5.

-Поток машин, особенно по утрам, здесь очень интенсивный, зачастую водители не уступают дорогу детям-пешеходам, отпускать маленьких детей в школу одних опасно, - написал местный житель.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В свою очередь Виктор Пузанов пообещал разобраться в ситуации совместно с сотрудниками ГИБДД, при этом будут учтены интересы как пешеходов, так и водителей.

Следующее обращение касалось отсутствия освещения на новой детской площадке в микрорайоне Восточный. Первый заместитель главы администрации разъяснил, что подрядчик ещё продолжает работы, сейчас как раз идёт установка фонарных столбов. Параллельно ведутся переговоры с АО «Уренгойгорэлектросеть» по подключению их к трансформатору.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Кроме того, Виктор Пузанов обратил внимание на содержание площадки - к концу дня здесь заметен мусор. В связи с этим было дано поручение усилить контроль за уборкой территории - контракт на обслуживание заключён с ИП Унежевым.

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