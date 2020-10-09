Погода на Ямале на 9 октября: выглянет солнышко

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

В пятницу, 9 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днём +3, ночью 0. Ветер 1-2 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днём +1, ночью -4. Ветер 2-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днём +3, ночью -3. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром снег с дождём. Днём +1, ночью -1. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег с дождём . Днём +2, ночью -2. Ветер 3-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером снег с дождём. Днём +3, ночью +1. Ветер 1-3 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +2, ночью -3. Ветер 3-6 м/с.