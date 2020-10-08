В Салехарде наградят многодетных матерей

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде, в преддверии Дня матери, наградят женщин, которые с честью выполняют свой материнский долг, занимают активную жизненную позицию, при этом воспитывая более двоих детей или с ограниченными возможностями здоровья.

Департамент социальной защиты города уже начал работу по приёму документов.

-В прошлом году от жителей поступило более 70 заявок на участие в конкурсе, среди них 20 многодетных мам прошли по всем критериям и в праздник – День матери их торжественно поздравили и наградили, - рассказал начальник департамента по труду и социальной защите населения администрации города Игнат Пирожок.

Для получения заслуженных наград необходимо предоставить два экземпляра характеристик. Один - на электронную почту: kurmanova_ga@slh.yanao.ru. Второй - в бумажном виде по адресу: улица Матросова, 36, кабинет № 3. Контактный номер: 3-56-72.