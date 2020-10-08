Максимальная стоимость проезда по Пуровскому мосту составит 12 тысяч рублей

Фото: правительство Ямала, соцсеть "Instagram"

До открытия Пуровского моста осталось восемь дней, а после по нему проедут первые автомобили. Однако данная возможность оказалась не бесплатной.

Плату будут брать только за проезд грузовиков. Стоимость по сравнению с понтонной переправой снизится в несколько раз. Самую большую разницу почувствуют перевозчики с авто массой 12 тонн – для них проезд будет меньше в 5 раз: с 12 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. Для 25-тонных грузовиков плата сократится более чем в 2 раза – с 23 тысяч до 10,8 тысяч рублей.

Проезд легковых автомобилей, автобусов, транспорта экстренных служб и мотоциклов не будет стоит ничего.

В декабре 2033 года проезд по мосту станет бесплатным абсолютно для всех. Это одно из условий концессионного соглашения, по которому частные инвесторы строят сооружение.

Стоит добавить, что на данный момент Пуровский мост - единственный в русской Арктике, построенный без единого бюджетного рубля.