Фото: www.salekhard.org

В Салехарде продолжается строительство приюта для животных. На данный момент на площадке ведутся работы по подготовке основания для возведения конструкций будущего здания.

-Все конструкции уже доставлены на место, сейчас рабочие проводят монтаж основания для их установки. Возведение не займёт много времени, так как это модульное сооружение. После того, как объект будет построен, его подключат к электросети, - рассказал директор управления капитального строительства Дмитрий Носихин.

В заведении будут находиться вольеры для содержания собак и тёплые вентилируемые помещения для кошек. Также предусмотрены санитарные, ветеринарные, карантинные блоки и дезинфекционно-моечное помещение. Одновременно здесь смогут находиться до 150 собак и кошек.

Напомним, что по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова были выделены специальные средства на строительство приютов для животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Лабытнанги открылся современный приют для животных. Горожане сообща выбрали ему название (подробнее)