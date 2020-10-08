Власти Шурышкарского района, скрывшие разлив топлива в реку, привлечены к ответственности

Власти Шурышкарского района, скрывшие разлив топлива в реку Большая Обь, привлечены к дисциплинарной ответственности Фото: pixabay.com

Ямальская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций органами местного самоуправления.

Напомним, что 29 мая, во время перекачки топлива из танкера в ёмкости для хранения горюче-смазочных материалов в районе села Питляр Шурышкарского района, произошла его утечка в реку Большая Обь.

Было установлено, что должностные лица, не смотря не имевшиеся основания, не ввели режим повышенной готовности, а также не приняли никаких мер по сбору информации о происшествии и контролю за развитием ситуации. В частности, не был установлен объём разлившегося топлива и площадь загрязнения, а также не направлено донесение в региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В связи с этим главам муниципальных образований были внесены представления об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования запланировано проведение учений для отработки алгоритма работы в условиях угрозы чрезвычайной ситуации, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.