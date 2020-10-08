Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 октября 2020 года увеличилось на 148 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 146 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 16 534.

Из общего числа болеющих госпитализировано 638 жителей, 17 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался.

-В Новом Уренгое умер 48-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С 15 сентября, когда пациент обратился за помощью, медики делали всё возможное для спасения его жизни. Но интенсивная терапия, к сожалению, не подействовала на организм, ослабленный сопутствующими хроническими заболеваниями, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напомним, что вчера, 7 октября, в Муравленко скончался ещё один пациент. Речь идёт о 61-летней женщине. Врачи боролись за её жизнь на протяжении двух недель, но безуспешно.

Также, ещё одна смерть была зафиксирована 6 октября. Житель Надыма 1968 года рождения, ослабленный сопутствующими заболеваниями не смог справиться с болезнью.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 787 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 141 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 27, Ноябрьске - 26 и Лабытнанги - 22.

Далее идут: Новый Уренгой - 17, Муравленко и Надым - 11, Тарко-Сале - 6.

Замыкают список: село Газ-Сале - 5, Губкинский и посёлок Пангоды - 4, посёлок Лонгъюган - 3, посёлок Тазовский - 2, а также посёлки Харп, Приозёрный и Новый Порт - 1.

Всего в районе было проведено 6 160 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 604.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 493 человека с COVID-19, с начала периода - 1 260 112. Выздоровевших - 7 054, за весь период - 1 002 329. Умерших - 191, с начала периода - 22 056.