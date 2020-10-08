Салехардцы, претендующие на место в Молодежном правительстве ЯНАО, представили свои проекты

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде состоялся муниципальный этап конкурс по отбору кандидатов в состава Молодёжного правительства ЯНАО.

Всего было заявлено шесть претендентов. Каждый из участников рассказал о себе, своей общественной деятельности, а также презентовал проект по одной из тем: «Молодёжь и Арктика: мой план действий» и «Самореализация молодёжи в режиме онлайн».

Ребята представили идеи по организации досуга, сохранению экологии, поддержанию здорового образа жизни и образовательные инициативы: экологический благотворительный проект «Крышечка добра», проекты «Арктическая велогонка», «Я - наставник» и «Мой выбор», образовательный проект «Like time Yamal» и конкурс современных национальных сказок.

-Я представляю проект «Арктическая велогонка», который направлен на пропаганду здорового образа жизни, развития велоспорта и туризма на Ямале, путём проведения велогонки с международным участием. Совместно с участниками и активистами клуба «ВелоЯмал» мы хотим провести её в июле следующего года на Полярном Урале, - рассказала конкурсантка Гульдар Галимова.

Как сообщила начальник управления культуры и молодёжной политики администрации города Татьяна Мировская, такое правительство помогает наладить связь между активной молодёжью и представителями власти.

По результатам оценки работ три конкурсанта, представивших лучшие проекты, смогут принять участие в региональном отборе, который пройдёт с 15 по 28 октября, а затем один из них сможет оказаться в составе Молодёжного правительства ЯНАО.