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Житель Нового Уренгоя отправился на исправительные работы за оскорбление полицейского

Также с него будет удерживаться часть зарплаты
Вера ЗенинаВера Зенина
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Житель Нового Уренгоя отправился на исправительные работы за оскорбление полицейского

Житель Нового Уренгоя отправился на исправительные работы за оскорбление полицейского

Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое вынесли приговор местному жителю 1966 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Происшествие случилось 9 мая, когда пациент психоневрологического диспансера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал проявлять неадекватное поведение по отношению к медикам. Чтобы его утихомирить, пришлось вызвать наряд полиции. Однако увидев сотрудника правопорядка, мужчина разозлился ещё сильнее, начав выкрикивать ругательства в его адрес.

В сентябре новоуренгойский суд признал его виновным, назначив наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием десяти процентов от заработной платы.

Полиция Нового Уренгоя разъясняет, что сотрудник, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти, а его оскорбление наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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