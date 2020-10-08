Волонтер Победы из Лабытнанги благоустраивает территорию 365-й зенитной батареи в Севастополе

Фото: ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ • Ямало-Ненецкий А.О., соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские волонтёры Победы участвуют в международном патриотическом проекте «Наша история - наша Победа!», который направлен на сохранение памяти и правды о событиях Великой Отечественной войны, а также о решающей роли советского народа в разгроме фашизма.

В состав ямальской делегации вошёл активист из Лабытнанги Сергей Бохан. Он, вместе с соотечественниками из Беларуси, Молдовы, Чешской Республики, Абхазии и Грузии, благоустраивает территорию 365-й зенитной батареи в Севастополе.

В Крыму участники проекта посетят памятные места: Балаклавский подземный музейный комплекс, Военно-исторический музей Черноморского флота, 35-ую береговую и Михайловскую батареи, Мемориальный комплекс «Сапун-гора» и панораму «Оборона Севастополя».

Стоит добавить что, ямальские волонтёры также продолжают трудиться на родной земле. Например, поисковики Тазовского района следят за состоянием могил участников Великой Отечественной войны и устанавливают боевые пути героев.