Кирилл Трапезников назначен главным врачом Новоуренгойской центральной городской больницы

Фото: Ямало-Ненецкий автономный округ, соцсеть "ВКонтакте"

На должность главного врача Новоуренгойской центральной городской больницы назначен Кирилл Трапезников

Являясь хирургом с 16-летним стажем, он начинал свою деятельность в Тюмени, а на Ямал перебрался шесть лет назад. Здесь он возглавлял операционное отделение Ноябрьской центральной городской больницы и руководил главным медицинским учреждением в Тарко-Сале.

С 2018 года работал в департаменте здравоохранения ЯНАО в должности первого заместителя директора, а спустя два года - в оперштабе Нового Уренгоя - помогал справиться со сложной ситуацией, в которой город оказался из-за большого количества заболевших. Также участвовал в настройке работы колл-центра больницы и внедрении программы автоматизации забора и выдачи результатов анализов на COVID-19, тем самым сократив время ожидания до суток.

Сейчас главврач входит в курс дела, а со временем планирует вернуться к хирургической практике.

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