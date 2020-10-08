Ямал примет участие во всероссийской акции «Культурный марафон»

Фото: www.yanao.ru

На территории страны стартовала Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный марафон», организаторами которой выступают Министерства культуры и просвещения России, а также компания «Яндекс».

Данное мероприятие проводится уже не в первый раз, оно знакомит участников с культурой народов, населяющих страну. В этом году марафон пройдёт по четырём направлениям: музыка, танец, текст и орнамент.

Основная часть мероприятий состоится с 1 ноября по 1 декабря. Участники смогут прослушать лекции, принять участие в мастер-классах, ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста и узнать о многообразии культуры России.

Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно указать свою электронную почту на сайте акции.

Стоит добавить, что Ямал участвует в «Культурном марафоне» с 2019 года. В прошлый раз участниками мероприятия стали школьники Ноябрьска и Тазовского района.

За время проведения специалисты учреждений культуры организовали 91 занятие, а показать знания в итоговом тестировании решились порядка 300 ямальских школьников. Акция была посвящена кино, архитектуре, театру и музыке.

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