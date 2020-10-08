Молодые педагоги Нового Уренгоя получат по 50 тысяч рублей

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое выберут лучших молодых педагогов, которые получит денежный грант. Мероприятие пройдёт с 7 по 31 октября.

Конкурс проводится в рамках реализации федеральных проектов «Учитель будущего» и «Успех каждого ребёнка». Его цель - поддержка и стимулирование наиболее успешных, творчески работающих молодых педагогов, внедряющих инновационные образовательные технологии.

Конкурсные испытания включают публичную защиту проекта перед членами жюри и проведение урока.

Помощь в виде единовременного вознаграждения в 50 тысяч рублей получат шесть лучших молодых учителей. Отметим, все прошлогодние обладатели грантов продолжают работу в школах Нового Уренгоя.

Напомним, что недавно в регионе завершился конкурс педагогического мастерства, победу в котором одержала Ольга Яровенко. Она работает учителем русского языка и литературы в многопрофильном лицее города Муравленко. Теперь женщина поедет представлять Ямал на всероссийском этапе в Волгограде.