Школьники салехарда примут участие в проекте «Первая зарплата»

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде стартовал проект «Первая зарплата». Его реализация стала возможна благодаря денежному гранту, который выиграл Союз журналистов Ямала.

В течение шести месяцев старшеклассники региональной столицы будут проходить практику в городских, окружных и федеральных СМИ: телевидение «Ямал-Регион», газеты «Красный Север», филиал ВГТРК ГТРК «Ямал» и телевидение «Северный ветер».

Это даст ребятам уникальную возможность познакомиться с профессией журналиста и выбрать будущую специальность. У каждого практиканта будет свой медианаставник.

Как рассказала руководитель проекта Нина Малахова, ребята будут работать шесть месяцев в разных форматах и жанрах. Увидеть их рабочие будни можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram» под #первая зарплата, также им будет выплачиваться ежемесячная зарплата.

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