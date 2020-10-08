«Из путешествий с любовью!»: художница из Ноябрьска открыла персональную выставку в Тюмени

Фото: управление культуры НОЯБРЬСК, соцсеть "ВКонтакте"

Известная ноябрьская художница Елена Зорина открыла персональную выставку в Тюмени. Серия картин, объединённая романтичным названием «Из путешествий с любовью!», представлена в выставочном зале Союза художников России, расположенного по адресу: улица Холодильная, 124.

Являясь тонким пейзажным лириком, великолепным мастером портретного жанра и замечательным маринистом, она всегда удивляла необыкновенным умением рассмотреть в обыденных и скромных видах жизни нежные, лирические мотивы.

В последние годы Елена Васильевна в большей степени использует тёмную тонированную бумагу, гуашь и плоскую кисточку. В её картинах воплощается невероятное мастерство, с помощью сложной и динамичной разработки цвета она показывает тончайшие его изменения в зависимости от освещения, а также от взаимодействия с другими предметами.

Елена Васильевна - очень активный и увлекающийся человек, заражающий своей энергией окружающих. Она много путешествует, участвует во всевозможных пленэрах, и в этих поездках рождаются прекрасные произведения, отражающие красоту и неповторимость тех удивительных мест.

Фото: управление культуры НОЯБРЬСК, соцсеть "ВКонтакте"

Работает она в разных техниках: масляная живопись, графика, акварель, сангина и пастель. Она нашла свой собственный художественный стиль, который отличается от других.

Стоит добавить, что женщина - член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Её произведения находятся в музеях и частных коллекциях России, Украины, Болгарии, Австралии, Великобритании, США, Австрии, Шотландии и Казахстана.