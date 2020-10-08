В Новом Уренгое водитель «Hyundai» врезался в учебный автомобиль

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгой произошла авария на нерегулируемом перекрёстке ул. Таёжная - ул. им. А.Р. Маргулова. Седьмого октября, примерно в 19:15, водитель автомобиля «Hyundai», при выезде со второстепенной дороги на главную, не пропустил водителя учебной машины «Daewoo». В результате столкновения инструктор по вождению госпитализирован.

Напоминаем, что с начала 2020 года на ямальских дорогах зарегистрировано 3 522 ДТП, в которых 32 человека погибло, а 344 - получили травмы, включая 29 детей.

Также, в связи с уменьшением аварий, в регионе проводится массовая проверка водителей автобусов. Автоинспекторы проконтролируют, соблюдают ли сотрудники автопарков нормативно-правовые акты, а также требования по перевозке пассажиров.