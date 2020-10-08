Пытаясь спасти сбережения, ноябрянка отдала мошенникам 40 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им 40 тысяч рублей.

Было установлено, что женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что с карты северянки пытались незаконно списать деньги. Чтобы сохранить сбережения и произвести отмену операции, необходимо назвать конфиденциальные данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений.

Не заподозрив обмана, ноябрянка выполнила все указания действия, после чего с её счета списались 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Наказание за это - лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, что ещё один похожий случай произошёл в Муравлено. Мошенники действовали по такой же схеме. Сумев запутать северянку, они украли с её счета 140 тысяч рублей.