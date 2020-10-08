Погода на Ямале на 8 октября: снег с дождем

Погода на Ямале на 8 октября Фото: pixabay.com

В четверг, 8 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днём +3, ночью -2. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег с дождём. Днём +2, ночью 0. Ветер 5-12 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днём +2, ночью 0. Ветер 8-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег с дождём . Днём +2, ночью -1. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 5-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +3, ночью -1. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег с дождём. Днём +1, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.