«Сроки сорваны»: глава Нового Уренгоя рассказал о дальнейшей судьбе бассейна «Юность»

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал о дальнейшей судьбе бассейна «Юность», ремонт которого должен был завершиться к концу года.

-Сроки сорваны, работы не проведены. Надо менять подрядчика, которыи нас подвёл. Контракт с ним расторгнем и проведём новыи аукцион, - написал градоначальник на своей странице в «Instagram».

Для решения проблемы была проведена встреча с родителями, тренерами и командои администрации.

По её итогам первому заместителю главы Виктору Пузанову было поручено усилить контроль за строи кои и подрядчиками, а исполняющему обязанности замглавы Михаилу Терещенко - наи ти транспорт для пловцов, чтобы организованно возить их на тренировки в другие бассеи ны города, а также обеспечить помещения для «сухих» занятий. Напомним, что сеи час спортсмены распределены по бассеи нам 3, 2 и 4 школ.

Также во время собрания выяснилось, что есть ещё одно решение, но более долгосрочное.

-Мы знаем, что Новому Уренгою не хватает олимпии ского бассеи на на 50 метров. В планах - его строительство. Имея такои спортивныи ресурс и столько талантливых спортсменов, как у нас, нужно обязательно вкладываться в развитие этого направления, - сообщил Андрей Воронов.