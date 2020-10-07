Автобусы Салехарда каждый день проходят тщательную дезинфекцию

Фото: www.salekhard.org

Власти Салехарда продолжают бороться с коронавирусом. Одна из важнейших мер - это санитарная обработка городских автобусов. Помимо тщательной уборки, в салонах всегда имеются санитайзеры, а водители находятся в масках. Кроме того, они обязаны проходить медицинское обследование два раза - перед выходом на линию и после окончания смены.

Ежедневно каждая машина, помимо мойки, проходит процедуру дезинфекции. Салон тщательно протирается чистящими средствами, содержащими хлор.

-Хлор убивает практически все микробы. От панели приборов до задней стенки, протираются все поручни, подлокотники, ручки дверей, стёкла и кнопки экстренных остановок. Процедуру проходит вся техника, работающая на линии. Особое внимание - микроавтобусам, предназначенным для перевозки детей, - рассказал начальник службы эксплуатации Салехардского АТП Александр Терещенко.

Стоит добавить, что в автобусах по громкой связи транслируется объявление для пассажиров о необходимости ношения маски. А на экранах - ролики о правилах соблюдения личной гигиены в целях профилактики вирусных заболеваний.