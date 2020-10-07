Житель Лабытнанг, у которого обнаружили COVID-19, отправится в тюрьму за побег из больницы Фото: pixabay.com

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по возбуждению уголовного дела в отношении жителя округа по ч. 1 ст. 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей».

В суде было установлено, что мужчина, зная о наличии у себя COVID-19, самовольно покинул инфекционный стационар города Лабытнанги, в который был помещён на основании постановления Роспотребнадзора. Выпрыгнув из окна второго этажа, он направился по своим делам, даже не имея при себе средств индивидуальной защиты, в том числе маски.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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