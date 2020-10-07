Жительница Самбурга отправилась в тюрьму за убийство мужа молотком Фото: pixabay.com

Ямальский суд вынес приговор в отношении жительницы Пуровского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

Было установлено, что происшествие случилось 30 марта в Селе Самбург. В тот вечер между семейной парой вспыхнула ссора. Не сдержав эмоций, разгневанная женщина схватила молоток, а после - начала бить им своего мужа по голове. В итоге 33-летний мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Его тело обнаружили уже через пару часов, в ночь с 30 на 31 марта.

Приговором суда северянке назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ещё одно такое же преступление случилось в Тарко-Сале. Отмечая 23 февраля, семейная пара перебрала со спиртным, из-за чего между ними завязалась ссора. В какой-то момент женщина схватила кухонный нож и вонзила его в живот 44-летнему супругу.