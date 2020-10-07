В Новом Уренгое появилось граффити, посвященное врачам психоневрологического диспансера

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое появилась ещё одна яркая площадка. На ней потрудились талантливые художники из Екатеринбурга. Расположена она на территории городского психоневрологического диспансера и посвящена значимым событиям в жизни медучреждения.

Граффити видно из окон всех трёх стационарных отделений: наркологического, а также детского и взрослого психиатрических.

Тема рисунков - специфика работы диспансера, в том числе в период пандемии, популяризация работы медицинского работника и здорового образа жизни.

Напомним, что в этом году в Новом Уренгое появилось несколько ярких настенных изображений, выполненных профессионалами.

Одно из них расположено на стене городской библиотеки, которая стала холстом для художников из Сургута. Они нарисовали огромную полку с книгами и мальчика, которому открылся фантастический мир, описанный на страницах произведений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Белый медведь и геолог»: в Салехарде завершился фестиваль граффити. Мероприятие приурочено ко Дню города (подробнее)