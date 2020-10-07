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Самозанятые жители Ямала смогут получить займы до одного миллиона рублей

Также доступны другие меры поддержки
Вера ЗенинаВера Зенина
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Самозанятые жители Ямала смогут получить займы до одного миллиона рублей

Самозанятые жители Ямала смогут получить займы до одного миллиона рублей

Фото: pixabay.com

Самозанятые жители Ямала смогут получить различного вида поддержки, обратившись в центры «Мой бизнес».

Соответствующее постановление об этом опубликовано на сайте Правительства РФ.

Для граждан будет доступна бесплатная консультация по вопросам кредитования, налогообложения и бухгалтерского учёта. Также появится возможность пройти обучающие курсы и получить займы до одного миллиона рублей от государственных микрофинансовых организаций. Кроме того, станут доступны гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Принятые решения позволят повысить эффективность государственной поддержки, а также позволят бизнесу получить необходимую консультационную и финансовую помощь.

Стоит добавить, что по данным Федеральной налоговой службы численность самозанятых в России достигла 1 миллиона человек, а общая сумма их доходов составила более 130 миллиардов рублей.

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