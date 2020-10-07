Волонтеров Ямала вновь привлекут для помощи гражданам, входящим в группы риска по COVID-19

Волонтёров Ямала вновь привлекут для помощи гражданам, входящим в группы риска по COVID-19
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Руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова заявила, что эпидемиологическая ситуация в округе остаётся под контролем, но требует внимания.
Также, по её словам, будут усилены меры по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пребывания людей.
Также активизируется работа волонтёров, которые очень помогли весной и летом. Это необходимо для того, чтобы люди из групп риска могли как можно реже выходить из дома, а в октябре начнётся второй этап вакцинации против гриппа.
-Убедительно рекомендую поставить прививку всем, кто ещё этого не сделал, - дала наставление глава оперштаба.
Напомним, что на сегодняшний день на Ямале зарегистрировано 148 заболевших, а общее число инфицированных с начала периода составило 16 386 человек.
Кроме того, уже второй день подряд растёт статистика смертности. Речь идёт о жительницах Муравленко и Надыма. Врачи до последнего боролись за их жизни, но, к сожалению, интенсивная терапия так и не помогла.