Волонтеров Ямала вновь привлекут для помощи гражданам, входящим в группы риска по COVID-19

Волонтёров Ямала вновь привлекут для помощи гражданам, входящим в группы риска по COVID-19 Фото: pixabay.com

Руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова заявила, что эпидемиологическая ситуация в округе остаётся под контролем, но требует внимания.

Также, по её словам, будут усилены меры по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пребывания людей.

Также активизируется работа волонтёров, которые очень помогли весной и летом. Это необходимо для того, чтобы люди из групп риска могли как можно реже выходить из дома, а в октябре начнётся второй этап вакцинации против гриппа.

-Убедительно рекомендую поставить прививку всем, кто ещё этого не сделал, - дала наставление глава оперштаба.

Напомним, что на сегодняшний день на Ямале зарегистрировано 148 заболевших, а общее число инфицированных с начала периода составило 16 386 человек.

Кроме того, уже второй день подряд растёт статистика смертности. Речь идёт о жительницах Муравленко и Надыма. Врачи до последнего боролись за их жизни, но, к сожалению, интенсивная терапия так и не помогла.