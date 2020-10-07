В Новом Уренгое осудили жителя Челябинской области, который спрятал наркотики в сигарету Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 21 мая жителя Челябинской области 1984 года рождения.

В момент досмотра у него обнаружили пачку сигарет. Находка показалась полицейским весьма подозрительной и, как выяснилось не зря. В одной из сигарет было обнаружено вещество растительного происхождения с чем-то кристаллообразным.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком растительного и синтетического происхождений массой 1,37 грамм.

В своё оправдание задержанный пояснил, что приобрёл вещество исключительно для себя, однако избежать уголовного дела он так и не смог. Его обвинили по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

В сентябре городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии поселения.

Напомним, что не так давно произошёл ещё один подобный случай. Тогда наркотик синтетического происхождения массой 1,21 грамм нашли у мужчины 1986 года рождения. На данный момент ему грозит три года заключения.