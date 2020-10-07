Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 октября 2020 года увеличилось на 148 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 148 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 16 386.

Из общего числа болеющих госпитализировано 614 жителей, 14 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 5 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался.

-В Муравленко скончалась 61-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Более двух недель врачи боролись за её жизнь, но ответа на интенсивную терапию не было, - сообщила глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера в регионе была зафиксирована ещё одна смерть от COVID-19. Речь идёт о жительнице Надыма 1968 года рождения. Врачи использовали все возможности, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, интенсивная терапия не помогла.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 780 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 138 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 33; Муравленко - 22 и Ноябрьске - 21.

Далее идут: Лабытнанги - 11; Губкинский - 9; село Гыда - 7.

Замыкают список: Новый Уренгой и посёлок Тазовский - 5; Тарко-Сале - 4; посёлки Пурпе, Уренгой и Пуровск - 2, сёла Газ-Сале и Антипаюта - 1.

Всего в районе было проведено 6 307 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 26 человек, за весь период – 13 579.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 115 человек с COVID-19, с начала периода - 1 248 619. Выздоровевших - 6 699, за весь период - 995 275. Умерших - 202, с начала периода - 21 865.