В сквере основателей села Аксарки добавилась пятая мемориальная плита с именами первых переселенцев

Фото: mo-aksarka.ru

В сквере основателям села Аксарки установили пятую мемориальную плита, на которой выбито ещё 26 фамилий первых переселенцев на приуральскую землю.

Не смотря на то, что недавно сквер отметил свой первый день рождения, не все репрессированные и отправленные на Север были указаны на памятных плитах.

-Эту ошибку решено было исправить. Благодаря активной работе сотрудников краеведческого музея, в том числе нашего идейного вдохновителя Гаврила Лаптандера, материал по переселенцам был перепроверен и отсмотрен заново, в результате чего появился дополнительный список из более двадцати фамилий, - рассказал глава поселения Сергей Баранов.

Поиск информации о людях, чья судьба и жизнь переплелись с историей Аксарки, будет продолжен.

-После нашего обращения приуральцы начали приносить документы, подтверждающие, что их родственники были репрессированы и сосланы на Север в 30-е годы. В результате мы находили людей в Салехарде, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Волгоградской и Челябинской областях. В наш век технологий люди могут найти любую информацию, и я предполагаю, что на плитах нашего Сквера могут добавиться ещё фамилии, - рассказал заведующий отделом охраны памятников истории и культуры Приуральского районного краеведческого музея Гаврил Лаптандер.