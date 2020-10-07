Ноябрьский коллектив «Огни Сибири» получил диплом I степени На Всероссийском фестивале

Фото: управление культуры НОЯБРЬСК, соцсеть "ВКонтакте"

В Москве завершается Всероссийский фестиваль-конкурс «Культура - это мы!».

Мероприятие объединило хореографические, театральные и цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли и духовые оркестры - всего 255 участников из 85 регионов страны. Ямал на этом конкурсе представляет Губернаторский коллектив ансамбля народного танца «Огни Сибири» из Ноябрьска.

В связи с эпидситуацией, сложившейся в стране весной, отборочные этапы конкурса прошли заочно, и вот сейчас, в октябре, 60 коллективов-финалистов, а это свыше тысячи человек, встретились в Москве.

Среди дипломантов 1 степени - «Огни Сибири», руководителем которого является Сергей Кравцов. Ребята выступили на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» 6 октября. Они показали два творческих номера: «Расхорошая моя» и «Рать».

По окончании выступлений состоялась награждение руководителей творческих коллективов.