Ученики городской Гимназии в центре "Подари мне жизнь" Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое появится ещё один приют для бездомных животных. Решение о его строительстве было принято уже давно: заказана проектно-сметная документация и определено место его расположения - около бывшей базы ООО «Уренгойжилсервис» по улице Железнодорожной.

-Проект комплекса зданий и специальных сооружений для приюта уже подготовлен. На земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров предусмотрено помещение для триста собак и сто кошек. В связи с изменениями в законодательстве проектная документация объекта будет направлена в Росприроднадзор для экологической экспертизы. Сроки получения заключения с октября по ноябрь 2020 года. Затем будет сформирован контракт на строительство, - рассказал главный инженер дирекции капитального строительства и жилищной политики Андрей Прокопович.

Сегодня собак и кошек, оказавшихся на улице, подбирают волонтёры центра «Подари мне жизнь». Общественная организация существует уже больше десяти лет, имеет свои помещения и хорошо известна горожанам.

Стоить добавить, что с начала года вступили в силу отдельные статьи федерального закона о защите четвероногих. Полномочия по организации деятельности с бездомными животными возложены на департамент городского хозяйства администрации города. Соответствующее соглашение заключено с центром «Подари мне жизнь».

Напомним, что ещё один приют для животных будет построен в Салехарде до конца ноября.