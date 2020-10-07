Правительство Ямала приступило к распределению бюджетных средств на ближайшие три года

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В правительстве Ямала начались заседания комиссий по бюджетным проектировкам на 2021-2023 годы под председательством губернатора Дмитрия Артюхова.

В течение недели руководители исполнительных органов государственной власти будут представлять свои предложения по выделению финансирования.

-Этот год оказался непростым для всей мировой экономики. Мы находимся в новых условиях - условиях серьёзной экономии и чёткой расстановки приоритетов. Безусловно, мы в полном объёме сохраним все обязательства, связанные с расселением аварийного жилья, развитием дорожной сети и модернизацией здравоохранения, - сообщил глава округа.

Также он отметил, что на протяжении многих лет самым значимым направлением с точки зрения объёмов финансирования остаётся социальная сфера. В ближайшие три года бюджет сохранит эту направленность.

Решение об установлении новых расходных обязательств принимают члены бюджетной комиссии на конкурсной основе, при этом оценив их экономическую и социальную эффективности, а также анализ результатов деятельности окружных органов государственной власти.

Помимо ведомственных расходов, будут представлены предложения по расходным обязательствам местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт дотаций и субсидий из регионального.

В соответствии с законодательством главный финансовый документ поступит в окружной парламент автономного округа до 1 ноября 2020 года.