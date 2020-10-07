В Ноябрьске пройдёт массовая проверка водителей автобусов Фото: pixabay.com

В Ноябрьске грядёт оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус». Проведут его городские сотрудники ГИБДД, полицейские и автотранспортная инспекция с 12 по 22 октября.

Они будут проверять соблюдение водителями автобусов нормативно-правовых актов, а также исполнение требований по перевозке пассажиров.

Необходимо отметить, что всего за 9 месяцев 2020 года было выявлено порядка 307 нарушений водителями общественного транспорта, из них к административной ответственности привлечены 60 должностных и 5 юридических лиц, также выдано 18 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Помимо технического состояния транспорта будет уделено внимание проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению ими установленного режима труда и отдыха, а также выполнению всех лицензионных требований, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров.

-Контроль за соблюдением требований законодательства на пассажирском транспорте всегда на особом контроле Госавтоинспекции. И это не случайно, даже малейшее отступление от правил водителем, перевозящим десятки пассажиров, может привести к трагическим последствиям, - рассказал начальник отделения технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Ноябрьску, майор полиции Александр Харченко

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