Жителей Салехарда научат создавать съедобные букеты

Фото: МВК имени И.С.Шемановского | Салехард, соцсеть "ВКонтакте"

Фудбукеты или съедобные букеты - относительно новое явление на российском рынке. Развитие этого творческого направления обобщило все формы их создания к одному термину - фудфлористика, что означает создание букетов и композиций из еды, будь то фрукты, овощи, сыр, колбаса, сладости, орехи и прочие вкусности.

Научиться делать фудфлористические композиции своими руками совсем не сложно. Поэтому всех желающих приглашают 9 октября в 18.30 в творческую студию «МузАрт» на обучающий мастер-класс, где покажут, как создать букет из сухофруктов и орехов «Урожай белки».

Начинающие флористы познакомятся с правилами цветового круга и узнают специальные техники по сборке букетов, а также узнают секреты настоящего профессионала в этой области: как определять приятные глазу сочетания цветов, создать идеальную форму и композицию.

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