Надымская прокуратура помогла местному жителю получить пособие по безработице Фото: pixabay.com

В Надымскую прокуратуру обратился местный житель. Мужчина просил соблюсти его право на выплату пособия по безработице. В связи с этим была организована проверка в отделе ГКУ ЦЗН ЯНАО в городе Hадым и Надымском районе.

Было установлено, что гражданина признали безработным с одновременным назначением пособия. Однако из-за того, что ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» предоставило в пенсионный фонд недостоверные сведения о его трудовой деятельности, то он, по приказу центра занятости населения, был снят с учёта с последующим прекращением всех выплат.

При этом заявитель обратно на работу не принимался, с локальными актами предприятия не знакомился и заработную плату не получал.

Тогда городской прокурор опротестовал незаконные приказы, и выплата была восстановлена.

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