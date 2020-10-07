Погода на Ямале на 7 октября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 7 октября Фото: pixabay.com

В среду, 7 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и снег с дождём. Днём +4, ночью 0. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днём 0, ночью -2. Ветер 5-14 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днём +2, ночью 0. Ветер 8-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днём 0, ночью -1. Ветер 6-11 м/с.

Губкинский: облачно и снег. Днём 0, ночью -1. Ветер 7-16 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днём 0, ночью -1. Ветер 6-14 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +4, ночью 0. Ветер 8-12 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег, гроза. Днём +1, ночью -2. Ветер 6-11 м/с.